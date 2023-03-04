Видеообзор победы Эббы Андерссон в гонке на 30 км на чемпионате мира в Планице

Шведская лыжница Эбба Андерсон стала победительницей женской гонки на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на канале FIS Cross Country.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.