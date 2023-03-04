Шведские лыжницы пришли в себя после провала. Золото в марафоне они никому не отдали

После оглушительного провала в женской эстафете в сборной Швеции разразился настоящий скандал. Лыжницы обвинили сервис в плохой подготовке инвентаря, а сервис ответил, мол, спортсменкам самим нужно готовиться лучше. Ещё чуть накалил обстановку результат мужской эстафеты: шведы закончили гонку на низком шестом месте. Конфликты внутри команды никогда не идут на пользу, и было очень интересно, как в сборной со всем этим справятся.
Женский марафон показал, что справились очень хорошо.
У Швеции – золото и бронза.
На первом круге из четырёх происходило мало интересного: темп был не слишком высоким, а отставали от общей группы только слабые лыжницы. Все фавориты же были совсем рядом друг с другом. А вот в середине второго круга Эбба Андерссон решила рвануть вперёд. За ней дёрнулись Нисканен, Бреннен и Кальво, но шведка держала такую скорость, что зацепиться за неё не вышло.
Как оказалось, Эбба решила убежать вперёд, чтобы с комфортом поменять лыжи и не позволить кому-то себя обогнать. Но и все её преследовательницы тоже остановились на пит-стоп. Погода была очень тёплая, и бежать на одних лыжах все 30 километров было очень рискованно. Так что Эбба сохранила свой отрыв, а тройку её ближайших соперниц к смене всё-таки добрала группа.
Андерссон на свежих лыжах легко наращивала отрыв и уже по итогам 20 километров было ясно: если шведка не упадёт где-нибудь на повороте в рыхлом снегу, до догнать её практически нереально. А вот за второе место развернулась интригующая борьба: от общей группы отделились пять спортсменок, готовых сразиться за две оставшиеся медали: норвежка Анне Кьерсти Кальво, шведки Линн Сван и Фрида Карлссон, американка Рози Бреннен и финка Кертту Нисканен. Все остальные безнадёжно отставали.
Эта пятёрка дружно прошла финальную треть дистанции вместе, и только за два километра до финиша от остальных рванулась Кальво. Соперницы прозевали этот рывок, и он оказался решающим. На финишной прямой Фрида Карлссон почти достала норвежку, но почти, как говорится, не считается.
Для женщин чемпионат мира в Планице завершён. Шведки выиграли четыре гонки из шести и в целом могут быть довольны собой. По крайней мере, успех в марафоне позволил забыть кошмарную неудачу в командной гонке.
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