Андерссон: Карлссон назвала меня инопланетянкой? Приму это за комплимент

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), а также отреагировала на слова партнёрши по сборной Фриды Карлссон, которая назвала её инопланетянкой.

«Это совершенно идеальный день. Погода прекрасная, лыжи супер, прекрасные зрители. Это был потрясающий чемпионат для меня и для всей команды. Жаль, что всё закончилось так быстро.

Фрида назвала меня инопланетянкой? Это в положительном или отрицательном смысле (смеётся)? Просто поблагодарю её и приму это за комплимент, если Фрида высказывалась положительно. Я рано приземлилась», — приводит слова Андерссон Expressen.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.