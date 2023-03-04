Андерссон: Карлссон назвала меня инопланетянкой? Приму это за комплимент

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), а также отреагировала на слова партнёрши по сборной Фриды Карлссон, которая назвала её инопланетянкой.
«Это совершенно идеальный день. Погода прекрасная, лыжи супер, прекрасные зрители. Это был потрясающий чемпионат для меня и для всей команды. Жаль, что всё закончилось так быстро.
Фрида назвала меня инопланетянкой? Это в положительном или отрицательном смысле (смеётся)? Просто поблагодарю её и приму это за комплимент, если Фрида высказывалась положительно. Я рано приземлилась», — приводит слова Андерссон Expressen.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.
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