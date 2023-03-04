Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 4 марта, медальный зачёт

4 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), были разыграны три комплекта медалей.
Победу в классическом масс-старте одержала шведская лыжница Эбба Андерссон. Четвёртое золото ЧМ-2023 выиграл норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер. Мужская сборная Словении одержала победу в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица, Словения
Результаты 4 марта
Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км. Классический стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.
4. Линн Сван (Швеция) +57,7.
5. Рози Бреннен (США) +57,8.
6. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.08,2.
Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-138 + гонка преследования 10 км
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 23.42,6.
2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – отставание 1.01,4.
3. Йоханнес Лампартер (Австрия) +1.04,7.
4. Кристьян Илвес (Эстония) +1.09,0.
5. Штефан Реттенеггер (Австрия) +1.10,2.
6. Юлиан Шмид (Германия) +1.31,0.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138
1. Словения – 1178,9.
2. Норвегия – 1166,0.
3. Австрия – 1139,4.
4. Польша – 1129,1.
5. Германия – 1127,7.
6. Швейцария – 1012,2.
Медальный зачёт
1. Норвегия – 25 медалей (11 золотых — 9 серебряных — 5 бронзовых).
2. Швеция – 11 (4-3-34).
3. Германия – 12 (3-6-3).
4. Словения – 3 (2-0-1).
5. Польша – 2 (1-0-1).
5. США – 2 (1-0-1).
7. Канада – 1 (1-0-0).
8. Австрия – 7 (0-2-5).
9. Япония – 2 (0-1-1).
10. Италия – 1 (0-1-0).
10. Финляндия – 1 (0-1-0).
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