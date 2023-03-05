Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 5 марта

Сегодня, 5 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будет разыгран один последний комплект медалей. За награды будут бороться лыжники, которым предстоит пробежать гонку с общего старта на 50 км классическим стилем.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 5 марта:
Лыжные гонки
14:00. Мужчины. Масс-старт, 50 км. Классический стиль
На чемпионате мира – 2021 мужской классический масс-старт оказался самой драматичной гонкой. За победу боролись россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. Большунов первым выходил на финишную прямую, но Клебо подрезал его и в борьбе сломал россиянину палку. Йоханнес первым пересёк финишную черту, вторым завершил гонку норвежец Эмиль Иверсен, третьим – Большунов.Однако по окончании гонки результат Клебо был аннулирован и золото досталось Иверсену. Россиянин стал серебряным призёром, а на третье место поднялся норвежец Симен Хегстад Крюгер.
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