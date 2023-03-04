Двоеборец Рийбер остановился во время гонки и начал издеваться над соперниками

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер изрядно поиздевался над соперниками в гонке преследования на 10 км, проходившей сегодня, 4 марта, после прыжков с большого трамплина. Рийбер показал первый результат в прыжках и на дистанции выигрывал у соперников настолько много, что шёл прогулочным темпом, а потом и вовсе остановился. Норвежец приветствовал публику, кланялся и всё равно финишировал на минуту раньше соотечественника Йенса Луроса Офтебру, ставшего вторым.

Для Рийбера это уже четвёртое золото на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения). Ранее он завоевал золото в личном двоеборье с прыжками на нормальном трамплине, а также одержал две победы в составе сборной Норвегии в командных соревнованиях – смешанных и мужских.