Фрида Карлссон прокомментировала недружелюбное поведение норвежских фанатов
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Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о норвежских болельщиках. Фанаты сборной Норвегии после победы в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) с трибун издевались над шведками.
«Я думаю болельщики просто шутили. Ну а что я должна сказать? Они поздравили меня с бронзой. Мы стремились к золоту, но не вышло. Мне на них наплевать. Было бы странно, если бы я плакала из-за них", — приводит слова Карлссон TV2.
Во время интервью с Фридой после эстафетной гонки, можно было услышать как норвежские болельщики выкрикивали ей «бронзовая радость», «каково вам сейчас, Швеция?» и «поздравляю с медалью хей-хей-хей», как сообщают шведские СМИ.
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