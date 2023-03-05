Федерико Пеллегрино: ЧМ-2023 в Планице – худший из всех, в которых я участвовал

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался об условиях и уровне организации соревнований чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Спросите меня, нравится ли мне Планица. Спросите, нравится ли мне снег здесь. Спросите, считаю ли я, что организаторы ЧМ проделали хорошую работу. Это худшее, в чём я когда-либо участвовал.

Это худший чемпионат мира, в котором я когда-либо участвовал. Это же самое главное соревнование в нашем виде спорта после Олимпиады. Они должны были проделать самую серьёзную подготовительную работу перед ЧМ, но они не справились с задачей», — приводит слова Пеллегрино VG.

Сборная Италии с Федерико Пеллегрино в составе заняла девятое место по итогам завершившейся накануне мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная команда Норвегии.