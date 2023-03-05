Сван: это не был ЧМ мечты, но я горжусь, что вернулась. Ведь прошло два чёртовых года!

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, шведская лыжница Линн Сван подвела итоги выступления на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Планице (Словения).

Сван заняла четвёртое место в классическом спринте, 16-е место в скиатлоне и четвёртое место в марафоне в классическом стиле.

Фото: из личного архива Линн Сван

Фото: из личного архива Линн Сван

«Это не был чемпионат мира мечты. Домой еду с двумя деревянными медалями. Но больше всего горжусь тем, что вернулась, ведь прошло два чёртовых года! И это был отличный чемпионат, потому что у меня есть друзья, моя команда, которая лучшая в мире», — подписала фотографии Сван.

Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. После этого она вернулась на высокий уровень только через 678 дней.