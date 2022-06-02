«Речь вообще не о деньгах». Три лучших шведских лыжницы со скандалом ушли из сборной

Пока все поклонники лыжных гонок разбирались, почему Йоханнес Клебо не хочет подписывать контракт со сборной Норвегии, аналогичная история произошла в команде Швеции. Правда, конец у неё вышел совершенно иной. Сразу три ведущих шведских лыжницы Майя Дальквист, Фрида Карлссон и Линн Сван не смогли договориться со Шведской лыжной ассоциацией и покинули сборную страны. Что же стало причиной скандального ухода лидеров?

«Всю весну я провела с комом в горле»

Первой команду – ещё в начале мая – покинула Линн Сван. Спортсменка, для которой прошлый сезон вышел уж слишком скомканным из-за травм, ушла из сборной, чтобы спокойно тренироваться самостоятельно.

«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции».

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А в конце мая Шведская лыжная ассоциация сообщила, что сборную покинули ещё две лыжницы – Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Но сами спортсменки были слегка удивлены таким положением дел. По словам Карлссон, о том, что они больше не в сборной, им стало известно через пару часов после того, как переговоры между лыжницами и федерацией зашли в тупик.

Майя Дальквист Фото: РИА Новости

Причиной разногласий стал не финансовый вопрос, от этого отрекаются и федерация, и сами лыжницы. Обе стороны утверждают, что во всём виноват разный взгляд на тренировочный процесс. Спортсменки хотели больше времени проводить дома, тренируясь самостоятельно, а не на сборах с командой.

«Обе стороны приложили усилия, чтобы найти решение, включая Фриду и Майю, – пояснил менеджер сборной Швеции Ларс Эберг. – Мы сократили количество дней на сборах и дали им возможность приводить в команду своих личных тренеров. Но у нас есть 12 других лыжников из команды А, которые подписали соглашение об участии в сборах, что является очень важной частью шведской тренировочной модели, сделавшей нас такими успешными».

Эберг же заявляет, что при обсуждении возникали разногласия по спонсорским контрактам, но после увеличения суммы выплат и урегулирования пары мелких деталей соглашения всё-таки были подписаны.

«В их случае именно та часть со сборами была ключевой. Мы, к сожалению, не смогли продвинуться дальше», – пояснил менеджер.

Карлссон также утверждает, что со своей стороны они с Дальквист готовы были пойти на компромисс, но сборную их условия не устроили.

«Для меня крайне важна непрерывность в работе с моей командой, и она могла нарушиться поездкой на сборы. Я получаю достаточно от тех, с кем предпочитаю тренироваться. Всё дело в том, чтобы больше дней оставаться дома и придерживаться выбранной линии подготовки. Речь вообще не о деньгах. Мы были готовы отказаться от них, чтобы провести время дома. Но этот компромисс не удалось реализовать. Мы немного разочарованы».

Дальквист высказалась более эмоционально, признавшись, что до последнего надеялась остаться в сборной: «Было крайне непросто. Всю весну я провела с комом в горле. Мне бы хотелось думать, что наилучшее решение – это остаться в сборной. Но, как уже сказали, моя команда подготовит меня лучше».

Фрида Карлссон Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Мы не готовы отступить от системы»

Собственно, ключевой проблемой между лыжницами и федерацией стала система, по которой тренируется команда. Общеизвестно, что в Швеции она довольно жёсткая, предусматривает большое количество тренировок и сборов, составляющих значительную часть подготовки. Спортсменки пытались подстроить систему под себя, но не вышло. В Шведской федерации не готовы менять отработанную годами и в целом дающую результат систему.

«Мы верим в эту модель, для нас это очень ценно, – утверждал Эберг. – Потом, возможно, придётся переделывать её, но не в этом сезоне. Готовы ли мы отступить от системы? Не то что на день, даже на ночь не готовы. Но мы должны постоянно смело оценивать свои результаты и подвергать сомнению себя. Я думаю, нам нужно лучше прислушиваться к активным спортсменам и их точкам зрения. Мы не можем найти 14 индивидуальных подходов, но должен быть компромисс. Именно та система, которая у нас есть, сделала нас успешными, и мне трудно представить, что мы собираемся её полностью сломать».

Для сборной Швеции проверенная система подготовки может обернуться катастрофой. Команду покинули три сильных лыжницы, три лидера сборной, которые будут тренироваться в комфортных для себя условиях. Если результаты спортсменок будут лучше, чем у остальной шведской сборной, то сразу возникнет вопрос о неэффективности системы. Не исключено, что и другие лыжницы, увидев успех соотечественниц, также уйдут на самоподготовку.

Линн Сван Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Я бы сказал, что, с одной стороны, это очень удивительно, но с другой – это ожидаемое решение Карлссон и Дальквист. И это ожидаемое развитие международного лыжного спорта в целом, – уверен норвежский журналист и эксперт по лыжным гонкам Петтер Соленг Скинстад. – Некоторые из самых известных спортсменов делают то, что в своё время сделали Петтер Нортуг и образец подражания для лыжниц, Шарлотт Калла. Сейчас так много сильных клубов, окружения и личных тренеров и столько денег и ресурсов вне сборной, что у лучших лыжников есть возможность выбирать такие варианты».

Кто знает, чем закончится эта история в шведской сборной. Пока же ясно одно – Дальквист и Карлссон не намерены сдавать своих чемпионских позиций. В ближайшие дни они примут участие в первом этапе Кубка Швеции по лыжероллерам – Smart Energy Cup. Помимо них, на старт выйдут и сборники: Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг. Интересно, кто окажется сильнее.