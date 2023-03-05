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Пол Голберг на финише обошёл Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира — 2023

Пол Голберг на финише обошёл Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира — 2023
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В Планице (Словения) завершился чемпионат мира – 2023 по лыжным гонкам. Его закрыл мужской марафон в классическом стиле. Победителем гонки стал норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.
8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
05 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
2:01:30.20
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+1.00
3
Вильям Порома
Швеция
+1.20
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