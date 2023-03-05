Пол Голберг на финише обошёл Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира — 2023

В Планице (Словения) завершился чемпионат мира – 2023 по лыжным гонкам. Его закрыл мужской марафон в классическом стиле. Победителем гонки стал норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.

7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +11,6.

8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.