Йоханнес Клебо прокомментировал поражение от Пола Голберга на финише марафона

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал поражение на финише марафона от соотечественника Пола Голберга на чемпионате мира – 2023, который проходил в Планице (Словения).

«Это впечатляет. Он был стабилен весь этот год и практически всегда поднимался на пьедестал после гонок, в которых участвовал. Тот факт, что он получает здесь золото, имеет большое значение», — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.