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Йоханнес Клебо прокомментировал поражение от Пола Голберга на финише марафона

Йоханнес Клебо прокомментировал поражение от Пола Голберга на финише марафона
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал поражение на финише марафона от соотечественника Пола Голберга на чемпионате мира – 2023, который проходил в Планице (Словения).

«Это впечатляет. Он был стабилен весь этот год и практически всегда поднимался на пьедестал после гонок, в которых участвовал. Тот факт, что он получает здесь золото, имеет большое значение», — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.

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