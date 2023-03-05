Нисканен: я был слишком самоуверен и выбрал неправильную тактику

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен заявил, что выбрал неправильную тактику на классический марафон в рамках чемпионата мира, который проходил в Планице (Словения). Нисканен финишировал только шестым, а победителем гонки стал норвежец Пол Голберг.

«Я был слишком самоуверен. Я думал, что достаточно свеж, чтобы сильно финишировать. Но скорость упала на последних двух кругах настолько, что короткого хода не хватило. Я представлял, что смогу приблизиться, но в этот раз не получилось.

Если бы я мог начать сначала, я бы начал работать на два-три круга раньше. У меня были все предпосылки: выносливость и подготовка лыж. Я просто неправильно действовал тактически.

Да, это была не самая лучшая гонка. Предыдущая пара недель перед чемпионатом мира прошла хорошо, поэтому шестое место стало огромным разочарованием», — приводит слова спортсмена Sportexpressen.