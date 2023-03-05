У Йоханнеса Клебо до сих пор нет золота в дистанционных гонках на крупных турнирах

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения) завоевать первую в своей карьере золотую медаль в дистанционных гонках.

В Планице Клебо выиграл личный спринт в классическом стиле и командный спринт в свободном стиле, стал четвёртым в гонке с раздельным стартом в свободном стиле и вторым в скиатлоне. Сегодня, 5 марта, Йоханнес завоевал серебро в марафоне.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,6.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +6,2.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +9,4.