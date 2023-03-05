Клебо высказался о том, что ещё не выиграл ни одной дистанционной гонки на крупном турнире
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо после завоевания серебра в марафоне на чемпионате мира – 2023 высказался о том, что пока не выиграл золотых медалей в дистанционных гонках на крупных турнирах.
«Золотые медали в дистанционных гонках теперь от меня, похоже, далеко. Было бы проще получить золото два года назад (смеётся). Но как есть, так есть», — приводит слова Клебо TV2.
В Планице (Словения) Клебо выиграл личный спринт в классическом стиле и командный спринт в свободном стиле, стал четвёртым в гонке с раздельным стартом в свободном стиле и вторым в скиатлоне. Сегодня, 5 марта, Йоханнес завоевал серебро в марафоне.
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