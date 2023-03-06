Тренер сборной Норвегии: даже для Клебо тяжело спринтовать после 50 км

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал итоги заключительного мужского марафона классическим стилем на чемпионате мира, который проходил в Планице (Словения). Победу по итогам гонки одержал норвежец Пол Голберг, обогнавший соотечественника Йоханнеса Клебо на самом финише.

«Я действительно впечатлён Полом (Голбергом). У него был такой хороший сезон, а сегодняшний день стал вишенкой на торте. Каждый, кто побеждает Йоханнеса на финише, шокирует, но надо понимать, что трудно спринтовать после 50 километров. Вы не можете просто заказать это… это тяжело… даже для Йоханнеса», — приводит слова Носсума fasterskier.com.

Сборная Норвегии одержала уверенную победу в медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения). По ходу соревнований норвежские лыжники завоевали 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).