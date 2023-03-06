Кершоу: Клебо переиграли его же рецептом. Просто вау!

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о поражении норвежца Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Планице. Напомним, победу в гонке одержал Пол Голберг, опередивший Клебо на финишной прямой.

«Я был очень тронут тем, что сделал Голберг в марафоне. Просто вау! Мы знаем, что у него прекрасная техника в классике. Лыжи тоже работали отлично. И мне понравилась его уверенность, он показал: я хочу быть первым у входа на финишную прямую. Он рванул в последнюю гору и помчался к финишу — это было очень эмоциональное зрелище.

Клебо переиграли его же рецептом – рывок в последний холм, «забег Клебо» и зверский даблполинг. Меня это шокировало. Мы увидели, как Голберг превосходит рывок самого Клебо. Пол удостоверился, что он первым входит в поворот, прошёл по самому внутреннему радиусу и выдал больше мощи в концовке», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.