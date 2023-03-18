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Большунов стал первым в квалификации спринта на ЧР по лыжным гонкам, Устюгов — второй

Большунов стал первым в квалификации спринта на ЧР по лыжным гонкам, Устюгов — второй
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Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, стал победителем квалификации мужского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта.

Второе место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, уступивший лидеру 0,7 секунды. Тройку замкнул Александр Терентьев.

Чемпионат России. Тюмень.
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,2.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,7 секунды.
3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +2,7.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
18 марта 2023, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
4:11.22
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.71
3
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+2.71

Напомним, финальный мужской спринтерский забег на чемпионате России — 2023 состоится сегодня, 18 марта. Начало гонки — в 12:25 мск.

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