Большунов стал первым в квалификации спринта на ЧР по лыжным гонкам, Устюгов — второй

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, стал победителем квалификации мужского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта.

Второе место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, уступивший лидеру 0,7 секунды. Тройку замкнул Александр Терентьев.

Чемпионат России. Тюмень.

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,2.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,7 секунды.

3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +2,7.

Напомним, финальный мужской спринтерский забег на чемпионате России — 2023 состоится сегодня, 18 марта. Начало гонки — в 12:25 мск.