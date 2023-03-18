Иван Якимушкин упал в полуфинальном спринтерском забеге на ЧР по лыжным гонкам

Российский лыжник Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, упал во время второго полуфинального спринтерского забега на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

26-летний лыжник бежал за другими спортсменами в небольшой подъём и оказался на снегу самостоятельно.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходи с 18 по 26 марта в Тюмени. В соревнованиях участвуют также белорусские лыжники и российские биатлонистки. Напомним, российские и белорусские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сегодня, 18 марта, проходят спринтерские соревнования у женщин и мужчин. Завтра, 19 марта, женщины посоревнуются в скиатлоне на 15 км, а мужчины выявят сильнейшего в скиатлоне на 30 км.