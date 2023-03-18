Иван Якимушкин упал в полуфинальном спринтерском забеге на ЧР по лыжным гонкам
Поделиться
Российский лыжник Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, упал во время второго полуфинального спринтерского забега на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.
26-летний лыжник бежал за другими спортсменами в небольшой подъём и оказался на снегу самостоятельно.
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходи с 18 по 26 марта в Тюмени. В соревнованиях участвуют также белорусские лыжники и российские биатлонистки. Напомним, российские и белорусские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.
Сегодня, 18 марта, проходят спринтерские соревнования у женщин и мужчин. Завтра, 19 марта, женщины посоревнуются в скиатлоне на 15 км, а мужчины выявят сильнейшего в скиатлоне на 30 км.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
10:47
-
10:14
-
09:48
-
09:26
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:01
-
21:48
-
21:19
-
20:48
-
20:02
-
19:45
-
19:08
-
17:58
-
17:53
-
17:16
-
16:41
-
16:38
-
16:09
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:39
-
14:06
-
14:05
-
13:03
-
12:33
-
11:29
-
11:01
Партнерский контент