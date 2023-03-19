Видео: Большунов и Якимушкин устроили забег со своими детьми в колясках после скиатлона

Российские лыжники — трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов и серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин — устроили забег со своими детьми в колясках после выступления в скиатлоне на чемпионате России – 2023.

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Большунов впервые стал отцом в августе 2022 года. У них с женой Анной родилась дочь, которую назвали Евой. Якимушкин и его супруга Ольга Кучерук впервые стали родителями в январе 2023 года. Имя ребёнка пока не раскрывается.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.