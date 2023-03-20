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Ступак: что бы ни говорили люди из других стран, мне вообще всё равно

Ступак: что бы ни говорили люди из других стран, мне вообще всё равно
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак высказалась об отношениях с иностранными лыжниками и ответила на вопрос о ценности побед на международных стартах в условиях отстранения российских спортсменов

«Иностранные лыжницы, с которыми были хорошие отношения, теперь говорят, мол, слава богу, что россиян не пускают на соревнования? Меня это не удивляет. Вообще, в этой жизни уже мало что удивляет. Я всему даю место быть. Понимаю, что это нормально. Многие говорят то, что от них хотят услышать. И это тоже нормально. А вот если бы мы один на один поговорили, то, уверена, никаких вопросов не возникло бы. У меня нет злости, нет обиды. Мне вообще всё равно, если честно. Есть свой путь, хочу максимально его украсить. Что бы ни говорили люди из других стран, мне вообще всё равно. Всех благ им, всего самого хорошего. Побед красивых.

Это не самые красивые победы? Почему же? Думаю, что так тоже не надо говорить. Мне кажется, что, когда ты выигрываешь… Ведь в любой день и раньше кто-то мог заболеть, отравиться, не дай бог, не выйти на старт. Хотя претендовал на победу. Это спорт, это жизнь», — приводит слова Ступак «РИА Новости Спорт».

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