Иван Якимушкин объяснил, почему не вышел на старт марафона на чемпионате России — 2023

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин объяснил, почему не вышел на старт марафона в классическом стиле на чемпионате России – 2023, который завершается в Тюмени.

Якимушкин на ЧР-2023 завоевал две бронзы — в скиатлоне и командном спринте, а также золото в эстафете.

«Нахожусь в зале, на тренировке, решил пропустить марафон по соображениям состояния, всё равно накопилась усталость после гонок. Мы приняли решение, что лучше пропустить эту гонку, чтобы как можно лучше выступить в финале Кубка России.

По ближайшим гонкам – планирую выступить в Мурманске на марафоне. Что касается текущего марафона – мне кажется, сегодня будет интересная борьба, там сложнейшая погода, ребятам будет тяжело», — сказал Якимушкин в своих социальных сетях.