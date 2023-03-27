Белов: Устюгов задал очень нетипичный темп для 50 километров

Двукратный призёр чемпионата России по лыжным гонкам Евгений Белов, занявший седьмое место во вчерашнем 50-километровом марафоне классическим стилем на чемпионате России в Тюмени, рассказал насколько тяжело ему далась гонка, и отметил её победителя — олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Сергея Устюгова.
«У меня получилась шестая гонка подряд в рамках чемпионата России. Утром почувствовал, что накопилась большая усталость. Она сказалась и на дистанции: уже на старте состояние было тяжёлое. И Серёга Устюгов задал очень нетипичный темп для 50 километров, что приходилось до самого конца терпеть. Где-то на 35-м километре я проголодался, стало холодно, но боролся, как мог.
Давали ли перекусит помощники? Да, я подготовил себе гели, напитки. Но бывает, что организм истощён настолько, что без разницы, что дают. В любом случае заголодаешь, и ничего с этим не поделать», — сказал Белов в интервью «Сибинформбюро».
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