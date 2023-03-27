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«Если есть силы, поедут и лыжи». Белов — об уверенной победе Устюгова в марафоне на ЧР

«Если есть силы, поедут и лыжи». Белов — об уверенной победе Устюгова в марафоне на ЧР
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Двукратный призёр чемпионата России по лыжным гонкам Евгений Белов, занявший седьмое место во вчерашнем 50-километровом марафоне классическим стилем на чемпионате России в Тюмени, предположил, что помогло Сергею Устюгову одержать победу в гонке со значительным отрывом.

«Необходимо хорошо расталкиваться на спуске после подъёма. Если есть силы, поедут и лыжи. У Серёги так и получилось.

Как оценю для себя чемпионат России? Хотелось подняться на подиум в марафоне, чтобы на мажорной ноте завершить турнир. И с удовольствием уйти на небольшой отдых перед Кубком России. Но получилось так, как есть. Значит, буду чуточку злее на последнем старте и хорошо закончу сезон в Красногорске», — сказал Белов в интервью «Сибинформбюро».

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