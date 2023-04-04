Губерниев раскритиковал Вяльбе за её слова о нейтральном статусе российских спортсменов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о нейтральном статусе российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе, после чего Вяльбе высказалась категорически против выступления россиян на таких условиях.

«Елена Валерьевна, видимо, забыла, что все свои призы как лучший президент федерации и лучший тренер, хотя она никого никогда не тренировала, получила после того, как дважды её спортсмены выступали под нейтральным статусом в Пхёнчхане и Пекине. Поэтому Елена Валерьевна сильно лукавит. Я бы сказал, что она идёт в мейнстриме людей, которые просто ничего не понимают. Если будут изменены критерии допуска и будет возможность ехать под нейтральным флагом в любом статусе, то ехать нужно обязательно.

Елена Валерьевна верна себе, и мне остаётся только восхититься и сказать: «Молодец!» Две Олимпиады мы выступали в нейтральном статусе — и теперь президент федерации лыж прозрела! Спасибо окулисту. Квасной патриотизм в данной ситуации до добра не доведёт. Наша задача — сохранить спорт в стране и дать молодёжи ориентиры. Но Елена Валерьевна думает о другом: ей нужно выделиться и показать, как сильно любит Россию она и как мы её сильно не любим» – приводит слова Губерниева «РБК-Спорт».