«Люди стали говорить, что я дьявол». Серохвостов — о 666-м номере на Югорском марафоне

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему взял 666-й номер на Югорский лыжный марафон.

«Специально заказал такой номер, я не суеверный. Просто было интересно узнать, как люди отреагируют. Сам никак к этому номеру не отнёсся – просто выложил в интернет, люди стали говорить, что я дьявол (улыбается). Вот и всё», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске. Ранее на соревнования зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России — от Санкт-Петербурга до Камчатки. Помимо россиян, в марафоне примут участие десять иностранных спортсменов: девять — из Казахстана и один атлет из Словакии.