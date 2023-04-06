Серохвостов: цель на Югорском марафоне — проиграть меньше пяти минут Устюгову

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своих целях на Югорский лыжный марафон.

«У меня цель проиграть меньше пяти минут Сергею Устюгову и обыграть Эдуарда Латыпова. В этом году вышел такой сезон, что я обыграл Эдуарда всего два раза, а проиграл раз 10. У меня полно мотивации обыграть его на этом марафоне», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске. Ранее на соревнования зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России. Помимо россиян, в марафоне примут участие десять иностранных спортсменов: девять — из Казахстана и один атлет из Словакии. Главными звёздами Югорского марафона в нынешнем году станут олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.