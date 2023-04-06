Полиция Сочи начала проверку по факту избиения фристайлистки Марии Добровой

Полиция Сочи начала проверку инцидента, произошедшего с серебряной медалисткой Кубка Европы в ски-кроссе Марией Добровой.

Напомним, ранее стало известно, что 23-летняя спортсменка была госпитализирована в сочинскую больницу с сильным ушибом поясницы. Появилась информация, что её якобы избил чемпион России 2021 года по ски-кроссу, победитель Универсиды-2019 по фристайлу Артём Набиулин. Сам Набиулин позже сообщил, что на них с Добровой напали неизвестные.

«В УВД по городу Сочи зарегистрировано сообщение, поступившее из медицинского учреждения об оказании помощи травмированным молодому человеку и девушке. В рамках проверки предварительно установлено, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Участники инцидента в полицию не обращались», — приводит слова представителя сочинской полиции «РИА Новости Спорт».