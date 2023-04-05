Фристайлист Артём Набиулин рассказал, что произошло с Марией Добровой в Сочи

Чемпион России 2021 года по ски-кроссу, победитель Универсиды-2019 российский фристайлист Артём Набиулин отреагировал на появившуюся информацию о том, что он вступил в конфликт и избил серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву в Сочи.

«Что я её избил — абсолютная неправда. Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная.

Мария чувствует себя нормально, но у неё ссадина на голове, ей о голову разбили бутылку, у меня разбито всё лицо. Конфликт произошёл из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошёл попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов. Там мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить. Он толкнул её, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову.

Мы пытались подать заявление в полицию, но тогда были все в крови. Нас обработала скорая, и мы пошли спать домой. Сейчас общаемся со службой безопасности курорта «Роза Хутор», чтобы решить эту проблему. Так как мы сейчас уже в самолёте, это сложно. Думаю, завтра мы будем решать этот вопрос», — приводит слова Набиулина «РИА Новости Спорт».