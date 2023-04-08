Латыпов: был бы рад побороться с Устюговым до финиша Югорского марафона, но не вышло

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне.

«Ощущения классные, отличная атмосфера. Гонка прошла хорошо, но погодные условия сложные — очень сильный ветер. Удалось немного побороться с Сергеем Устюговым, но не получилось навязать борьбу до самого финиша. В любом случае я доволен. Это хорошее место. Спасибо организаторам за такой классный праздник. Думаю, всем сегодня всё понравилось.

Почему не смог зацепиться за Сергея? Наверно, не хватает натренированности. Для лыжников такая дистанция — это знакомая стихия. У нас раз в год получается такие дистанции пробегать, и мы без какой-то специальной подготовки подходим к старту. Нам немного не хватает выносливости, чтобы держать скорость. Сергей сейчас в отличной форме, и я был бы только рад побороться с ним до финиша, но не вышло. Поздравляю его с днём рождения и с победой», — сказал Латыпов после гонки.