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Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне, Латыпов — второй

В Ханты-Мансийске прошла гонка на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона. Победу в гонке одержал российский лыжник Сергей Устюгов.

Спортсмен пробежал дистанцию за 1:49.43,7. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, отставший от лидера более чем на две минуты. Тройку замкнул биатлонист Никита Поршнев.

Лыжные гонки. Югорский марафон, Ханты-Мансийск. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины

1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.

2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.

3. Никита Поршнев +4.25,7.

4. Владислав Вечканов +5.04,6.

5. Даниил Серохвостов +5.14,0.

6. Александр Поварницын +5.31,1.

7. Карим Халили +5.34,0.

8. Антон Бабиков +5.34,2.

9. Рауль Шакирзянов +5.35,4.

10. Александр Легков +5.37,2.