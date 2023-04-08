Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне, Латыпов — второй
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В Ханты-Мансийске прошла гонка на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона. Победу в гонке одержал российский лыжник Сергей Устюгов.
Спортсмен пробежал дистанцию за 1:49.43,7. Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, отставший от лидера более чем на две минуты. Тройку замкнул биатлонист Никита Поршнев.
Лыжные гонки. Югорский марафон, Ханты-Мансийск. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины
1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.
2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.
3. Никита Поршнев +4.25,7.
4. Владислав Вечканов +5.04,6.
5. Даниил Серохвостов +5.14,0.
6. Александр Поварницын +5.31,1.
7. Карим Халили +5.34,0.
8. Антон Бабиков +5.34,2.
9. Рауль Шакирзянов +5.35,4.
10. Александр Легков +5.37,2.
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