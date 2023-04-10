Червоткин: конкуренция в Азии, к сожалению, несравнима с Европой

Российский лыжник олимпийский чемпион Пекина Алексей Червоткин поделился мнением о пути спортивной России в сторону Азии.

«Футбол посматривает в сторону Азии. Выход ли это для лыж? В любом случае это движение в какую-то сторону. Но вряд ли в положительную. Конкуренция в Азии, к сожалению, несравнима с Европой, уровень будет падать. Почувствуем, что доминируем, — не за кем будет тянуться и незачем расти», – приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

На данный момент Алексей Червоткин занимает седьмое место в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.

Напомним, 28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обновил рекомендации по допуску россиян и белорусов к стартам на мировой арене. Согласно одному из пунктов спортсмены, связанные контрактами с армией или силовыми структурами, не могут быть допущены к соревнованиям.