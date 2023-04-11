Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК

Елена Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, смогут ли спортсмены сами решать, участвовать или нет в международных стартах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сама Вяльбе не раз заявляла, что считает недопустимым участие россиян в международных соревнованиях в соответствии с требованиями, выдвинутыми МОК.

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».

Лишит ли государство финансирования того, кто скажет «да»? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчёт государства не знаю, я маленький человек», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Меня видят глыбой, а я обычный человек со слабостями». Елена Вяльбе — о жизни и любви
Эксклюзив
«Меня видят глыбой, а я обычный человек со слабостями». Елена Вяльбе — о жизни и любви
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023