Елена Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, смогут ли спортсмены сами решать, участвовать или нет в международных стартах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее сама Вяльбе не раз заявляла, что считает недопустимым участие россиян в международных соревнованиях в соответствии с требованиями, выдвинутыми МОК.
«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».
Лишит ли государство финансирования того, кто скажет «да»? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчёт государства не знаю, я маленький человек», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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