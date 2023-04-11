Елена Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, смогут ли спортсмены сами решать, участвовать или нет в международных стартах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сама Вяльбе не раз заявляла, что считает недопустимым участие россиян в международных соревнованиях в соответствии с требованиями, выдвинутыми МОК.

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».

Лишит ли государство финансирования того, кто скажет «да»? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчёт государства не знаю, я маленький человек», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».