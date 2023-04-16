Финский тренер прокомментировал слова Пярмякоски о завершении карьеры

Тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юльхя прокомментировал заявление финской лыжницы, пятикратного призёра Олимпийских игр Кристы Пярмякоски, которая сказала, что сомневается в возможности продолжения профессиональной спортивной карьеры.
«Это ещё не конец. Я не вижу причин, по которым Криста могла бы не продолжать карьеру. Этот сезон не имел большого успеха. Если Криста закончит в такой сезон, это того не стоит. Но если этот тренировочный сезон пройдёт удачно, Криста сможет побороться за общий кубок. Сейчас нам следует поработать над развитием сильных сторон спортсменки: над техникой хода и достижением максимальной скорости», — сказал тренер в интервью финскому изданию Iltalehti.
Ранее финская лыжница Криста Пярмякоски прокомментировала возможность продолжения своей спортивной карьеры: «Нужно изложить плюсы и минусы на бумаге — и это уже сделано. Это хорошая работа, но да, она занимает довольно много времени: 250 дней в пути, и я занимаюсь этим уже добрых десять лет. Вероятно, всем одинаково сложно решиться на окончание, когда они так долго выполняют одну и ту же работу. Но в жизни есть нечто большее, чем эта работа. Поэтому ещё ничего не решено».
На финальной гонке Кубка Финляндии, прошедшей в воскресенье, 16 апреля, Криста Пярмякоски заняла седьмое место.
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