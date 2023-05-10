Пярмякоски: «Тур де Ски» — моя главная цель, и я сделаю всё для этого

Финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира Криста Пярмякоски заявила о желании продолжить карьеру. Своё решение 32-летняя спортсменка аргументировала стремлением покорить престижную многодневку «Тур де Ски».

«У меня во рту осталось так много горечи от «Тур де Ски» в 2023 году, что это побудило меня решить продолжить. Я уже знаю, что восхождение на Альпе-Чермис — это тяжело, но хочу ещё раз почувствовать эту боль. «Тур де Ски» — моя главная цель, и я сделаю всё для этого. Я хочу преследовать мечту, которая всё ещё присутствует», — приводит слова лыжницы издание Fondo Italia.

В сезоне-2022/2023 Криста Пярмякоски пропустила «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.