Пярмякоски: «Тур де Ски» — моя главная цель, и я сделаю всё для этого
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Финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира Криста Пярмякоски заявила о желании продолжить карьеру. Своё решение 32-летняя спортсменка аргументировала стремлением покорить престижную многодневку «Тур де Ски».
«У меня во рту осталось так много горечи от «Тур де Ски» в 2023 году, что это побудило меня решить продолжить. Я уже знаю, что восхождение на Альпе-Чермис — это тяжело, но хочу ещё раз почувствовать эту боль. «Тур де Ски» — моя главная цель, и я сделаю всё для этого. Я хочу преследовать мечту, которая всё ещё присутствует», — приводит слова лыжницы издание Fondo Italia.
В сезоне-2022/2023 Криста Пярмякоски пропустила «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
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