«У нас сильная женская команда». Сван, Карлссон и Дальквист — о возвращении в сборную

Шведские лыжницы Линн Сван, Фрида Карлссон и Майя Дальквист прокомментировали своё возвращение к тренировкам в составе сборной Швеции по лыжным гонкам. В прошлом сезоне спортсменки индивидуально готовились к соревновательному сезону.

«Когда всё идёт правильно, именно с национальной командой вы можете добиться максимального улучшения. У нас были хорошие дискуссии, и именно к этому результату мы все хотели прийти. Кажется, что началось что-то очень позитивное, у нас впереди хороший год. В данном случае речь шла не о требованиях здесь или там, а о диалоге о том, как можно развивать национальную команду, чтобы стать ещё сильнее. Условия, необходимые для улучшения, сейчас есть в сборной, и это здорово», — приводит слова Линн Сван издание Fondo Italia.

Фрида Карлссон добавила к словам сокомандницы: «Мы воспользуемся тем фактом, что у нас такая сильная женская команда, и поэтому нам кажется правильным вернуться. Самым важным для меня было составить расписание, в котором я могла бы делать то, во что верю, и которое соответствовало бы моей тренировке. Мы поняли, что мы бы хотели изменить, и сделали план подготовки более оптимальным для всех. Это круто, и многие люди с нетерпением ждут подготовки. Мы пытались понять, как мы можем лучше всего помогать друг другу и извлечь выгоду из того факта, что у нас есть одни из лучших спортсменок в мире».

Майя Дальквист объяснила, чем выгодно сотрудничество со сборной Швеции: «Уникально, что мы выиграли 11 медалей на чемпионате мира из 14. Если мы сможем сотрудничать друг с другом, с девочками, и быть ещё лучше, сколько медалей мы можем получить? Может быть, соберём все комплекты!»