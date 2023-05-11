Карлссон, Дальквист и Сван вошли в состав сборной Швеции на сезон-2023/2024

Федерация лыжных видов спорта Швеции объявила состав сборной на сезон-2023/2024.

Примечательно, что в тренировочном процессе национальной команды будут участвовать лыжницы Фрида Карлссон, Майя Дальквист и Линн Сван, которые готовились к прошлому сезону самостоятельно.

Женщины:

Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Майя Дальквист, Моа Илар.

Мужчины:

Антон Перссон, Калле Хальфварссон, Эдвин Ангер, Йенс Бурман, Юхан Хегстрём, Маркус Грате, Вильям Порома.

Напомним, ранее менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бюстрём сообщил, что в национальной команде не будет сокращён состав. Однако вместо 10 спортсменов в каждой команде в заявку попало восемь лыжниц и семь лыжников.