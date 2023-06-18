Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Они идиоты?» Калла — об экоактивистах, выбежавших во время её номера в танцевальном шоу

«Они идиоты?» Калла — об экоактивистах, выбежавших во время её номера в танцевальном шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, прокомментировала инцидент, произошедший во время финала телевизионного танцевального шоу Let's Dance, в котором она принимала участие.

Во время заключительного выступления спортсменки с её партнёром, танцором Тобиасом Карлссоном на танцплощадку выбежали экоактивисты движения «Восстановление водно-болотных угодий», которые подняли транспарант и начали сыпать на пол краску.

«Я сразу не поняла, что происходит, просто увидела множество людей. Я подумала: «Они идиоты? Что они делают? Разве они не понимают, что это прямой эфир?» Решила, что кто-то завидует, потому что я вышла в финал. Да, первой мыслью было, что это адресовано мне. Потом я поняла, что речь идёт о другом. Но я ужасно разозлилась. Это не должно было испортить мой финал. Они хотели внимания, которое не должны получать», — приводит слова Каллы Expressen.

Калла и Карлссон завершили выступление и получили высокие оценки жюри за сохранение самообладания. По итогам конкурса пара заняла второе место.

Материалы по теме
Лыжный эксперт посоветовал Крюгеру сменить норвежский паспорт на шведский
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023