«Они идиоты?» Калла — об экоактивистах, выбежавших во время её номера в танцевальном шоу

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, прокомментировала инцидент, произошедший во время финала телевизионного танцевального шоу Let's Dance, в котором она принимала участие.

Во время заключительного выступления спортсменки с её партнёром, танцором Тобиасом Карлссоном на танцплощадку выбежали экоактивисты движения «Восстановление водно-болотных угодий», которые подняли транспарант и начали сыпать на пол краску.

«Я сразу не поняла, что происходит, просто увидела множество людей. Я подумала: «Они идиоты? Что они делают? Разве они не понимают, что это прямой эфир?» Решила, что кто-то завидует, потому что я вышла в финал. Да, первой мыслью было, что это адресовано мне. Потом я поняла, что речь идёт о другом. Но я ужасно разозлилась. Это не должно было испортить мой финал. Они хотели внимания, которое не должны получать», — приводит слова Каллы Expressen.

Калла и Карлссон завершили выступление и получили высокие оценки жюри за сохранение самообладания. По итогам конкурса пара заняла второе место.