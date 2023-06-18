«Они идиоты?» Калла — об экоактивистах, выбежавших во время её номера в танцевальном шоу

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, прокомментировала инцидент, произошедший во время финала телевизионного танцевального шоу Let's Dance, в котором она принимала участие.
Во время заключительного выступления спортсменки с её партнёром, танцором Тобиасом Карлссоном на танцплощадку выбежали экоактивисты движения «Восстановление водно-болотных угодий», которые подняли транспарант и начали сыпать на пол краску.
«Я сразу не поняла, что происходит, просто увидела множество людей. Я подумала: «Они идиоты? Что они делают? Разве они не понимают, что это прямой эфир?» Решила, что кто-то завидует, потому что я вышла в финал. Да, первой мыслью было, что это адресовано мне. Потом я поняла, что речь идёт о другом. Но я ужасно разозлилась. Это не должно было испортить мой финал. Они хотели внимания, которое не должны получать», — приводит слова Каллы Expressen.
Калла и Карлссон завершили выступление и получили высокие оценки жюри за сохранение самообладания. По итогам конкурса пара заняла второе место.
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06
-
09:53
-
03:53
- 14 июня 2023
-
22:52
-
09:50
- 13 июня 2023
-
17:33
-
17:24
- 11 июня 2023
-
15:30
-
15:05
-
14:50
- 10 июня 2023
-
14:42
-
10:27
-
07:05
- 9 июня 2023
-
11:48
-
11:28
-
10:53
-
10:31
-
09:48
- 8 июня 2023
-
20:16
-
20:07
-
16:45
- 7 июня 2023
-
23:15
-
09:58
-
09:13