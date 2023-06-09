Лыжный эксперт посоветовал Крюгеру сменить норвежский паспорт на шведский

Шведский лыжный эксперт Торбьорн Нордвалль выразил мнение, что 30-летнему норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру следует сменить гражданство на шведское, чтобы получить должное признание.
«Крюгер — феноменальный лыжник. Один из лучших в истории норвежского лыжного спорта. У него десять медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира, восемь из которых личные, и три из них — золотые. Но в стране зимних видов спорта, Норвегии, Крюгер — лишь один из многих поставщиков золотых наград.
Думаю, Крюгер слишком долго оставался в тени норвежских СМИ. Представьте, если бы Крюгер был шведом и смог завоевать эти медали для Швеции. Имея шведский паспорт, Крюгер был бы важен и стал бы спортсменом года в стране. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы воздать должное Крюгеру как невероятно опытному лыжнику и посоветовать ему стать гражданином Швеции. Тогда он получит то признание, которое заслуживает», — приводит слова Нордвалля Nettavisen.
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