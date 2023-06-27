Якимушкин: всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные старты

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, как воспринимает отстранение от международных стартов.
«Мне немножко повезло сейчас, что у меня родился сын (в январе 2023 года. – Прим. «Чемпионата»). Я еду на сборы, а со мной семья. Это даже не просто приоритет, но ты понимаешь, что семья намного важнее, стоит выше всего этого. Спорт и карьера… Сначала семейный долг, а потом всё другое.
Твои мысли таковы, как будто ты на «межсборье». Можешь насладиться временем с женой, ребёнком. Как выглядит мой вечер? Мы приходим со второй тренировки, садимся вместе ужинаем. Вся суета от тренировок отпускает. Потом мелкого купаете, укладываете вместе. Потом каждый вечер с Олей выбираем, что мы посмотрим. Как будто дома. Громадный контраст есть, что ты с пользой тренируешься, а потом улетучивается это, и ты как дома.
Конечно, хочется всё равно выступать, потому что возраст тот, когда мы должны показывать результаты. Но я всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные соревнования. Были насыщенный сезон и конкуренция. Как будет в этом году? Думаю, не менее интересно», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
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