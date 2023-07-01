Шарлотт Калла: травмировала ребро, упав в море. Было очень больно дышать
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Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, рассказала, как получила травму, катаясь на лодке-банане.
«Я забралась на эту надувную лодку-банан. Меня толком не проинструктировали, что нужно делать, однако я и не думала, что эта поездка может быть опасной. Во время поездки я не удержалась и упала в море. Поверхность воды жёсткая, когда падаешь на большой скорости. Я была так зла. Я сразу почувствовала, что что-то не так. Позже выяснилось, что у меня травмировано ребро. Мне было очень больно дышать. Я должна была прислушаться к своим инстинктам и не садиться на лодку. Нужно уметь отказываться в определённых обстоятельствах», — приводит слова Каллы Expressen.
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