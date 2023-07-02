«Мужчины в нашем спорте привилегированны». Лундгрен — о своём исключении из сборной Швеции

Шведская лыжница Моа Лундгрен прокомментировала своё исключение из состава национальной команды Швеции по лыжным гонкам.

«Я соответствую всем необходимым критериям, но этого недостаточно. Существует чёткое разделение между женщинами и мужчинами в сборной. Это ужасная ситуация. Некоторые лыжники-мужчины получают места в основном составе без выполнения каких-либо требований.

Я девушка, которая всю жизнь занимается спортом. У меня масса неприятного опыта. Например, меня не допускали на соревнования с мальчиками, хотя я была быстрее многих из них. Поэтому я крайне разочарована, что в 25 лет мне вновь приходится переживать что-то подобное. Мужчины в нашем спорте привилегированны», — приводит слова Лундгрен Expressen.