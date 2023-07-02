«Мужчины в нашем спорте привилегированны». Лундгрен — о своём исключении из сборной Швеции
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Шведская лыжница Моа Лундгрен прокомментировала своё исключение из состава национальной команды Швеции по лыжным гонкам.
«Я соответствую всем необходимым критериям, но этого недостаточно. Существует чёткое разделение между женщинами и мужчинами в сборной. Это ужасная ситуация. Некоторые лыжники-мужчины получают места в основном составе без выполнения каких-либо требований.
Я девушка, которая всю жизнь занимается спортом. У меня масса неприятного опыта. Например, меня не допускали на соревнования с мальчиками, хотя я была быстрее многих из них. Поэтому я крайне разочарована, что в 25 лет мне вновь приходится переживать что-то подобное. Мужчины в нашем спорте привилегированны», — приводит слова Лундгрен Expressen.
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