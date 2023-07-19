Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла впервые стала мамой

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, стала мамой. Пол и имя ребёнка не сообщается.
«Добро пожаловать в мир! 15 июля появилась наша любовь. Вся семья чувствует себя хорошо, мы очень любим вас!» — написала Калла на своей странице в социальных сетях.
Фото: из личного архива Шарлотт Каллы
На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь – на отдельных этапах и пять – на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 спортсменка стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира шведка ни разу не поднималась выше четвёртого места по итогам сезона. В 2018 году за высокие достижения в лыжном спорте Калла была удостоена медали Хольменколлена.
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