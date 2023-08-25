Якимушкин: лыжный сезон в России стал интереснее. Но как будет формироваться общий зачёт?

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал календарь российского лыжного сезона-2023/2024.
«Выложили календарь зимних соревнований. Кто следит за лыжными гонками, его уже видели. Как по мне, формат стал куда интереснее. Кроме первого этапа Кубка России, в каждом следующем нас ждёт либо масс-старт, либо пасьют, либо скиатлон, а на некоторых этапах и по две «массовые» гонки. Это повысит интерес для зрителей, и самим спортсменам будет куда интереснее – контактная борьба есть контактная борьба. Но остаётся два важных вопроса – система начисления очков за гонки и как будет формироваться общий зачёт. А ещё вопрос, который интересует всех, – будут ли у нас трансляции с этапов Кубка России или вновь, как в прошлогоднем формате, только основные старты?» — сказал Якимушкин в видео, опубликованном в соцсетях спортсмена.
- 25 августа 2023
-
11:46
-
11:36
-
10:47
- 24 августа 2023
-
21:01
- 23 августа 2023
-
21:47
-
19:11
-
18:26
-
15:25
-
13:12
-
04:26
- 22 августа 2023
-
12:18
- 21 августа 2023
-
14:03
- 20 августа 2023
-
11:57
- 19 августа 2023
-
21:04
-
13:53
-
00:45
-
00:11
- 18 августа 2023
-
22:39
-
19:55
-
19:21
-
10:23
- 17 августа 2023
-
23:45
-
14:30
-
09:42
- 16 августа 2023
-
23:42
-
16:42
- 14 августа 2023
-
20:14
-
12:21
-
11:46
- 13 августа 2023
-
16:32
-
15:41
-
15:10
-
14:47
- 12 августа 2023
-
19:09
-
18:46