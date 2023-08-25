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Якимушкин: лыжный сезон в России стал интереснее. Но как будет формироваться общий зачёт?

Якимушкин: лыжный сезон в России стал интереснее. Но как будет формироваться общий зачёт?
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал календарь российского лыжного сезона-2023/2024.

«Выложили календарь зимних соревнований. Кто следит за лыжными гонками, его уже видели. Как по мне, формат стал куда интереснее. Кроме первого этапа Кубка России, в каждом следующем нас ждёт либо масс-старт, либо пасьют, либо скиатлон, а на некоторых этапах и по две «массовые» гонки. Это повысит интерес для зрителей, и самим спортсменам будет куда интереснее – контактная борьба есть контактная борьба. Но остаётся два важных вопроса – система начисления очков за гонки и как будет формироваться общий зачёт. А ещё вопрос, который интересует всех, – будут ли у нас трансляции с этапов Кубка России или вновь, как в прошлогоднем формате, только основные старты?» — сказал Якимушкин в видео, опубликованном в соцсетях спортсмена.

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