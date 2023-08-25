Объявлен календарь российского лыжного сезона-2023/2024

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на официальном сайте опубликовала расписание гонок лыжного сезона-2023/2024.
Календарь российского лыжного сезона-2023/2024
Кубок России. Вершина Тëи
23 ноября — 10/15 км, свободный стиль
25 ноября — спринт, свободный стиль
26 ноября — 10/15 км, классический стиль
Кубок России. Тюмень
1 декабря — 10 км, свободный стиль
2 декабря — спринт, классика
3 декабря — масс-старт 20 км, классический стиль
Кубок России. Чусовой. Мини-тур
9 декабря — спринт, классический стиль
10 декабря — 10/15 км, классический стиль
12 декабря — пасьют 10/15 км, свободный стиль
Кубок России. Кирово-Чепецк
20 декабря — 5/10 км, классический стиль
21 декабря — 10/15 км, свободный стиль
23 декабря — спринт, свободный стиль
24 декабря — скиатлон 15/30 км
Кубок России. Казань
11 января 2024 года — 10/15 км, свободный стиль
13 января — спринт, классический стиль
14 января — скиатлон 20 км
Кубок России. Тюмень
3 февраля — спринт, классический стиль
4 февраля — масс-старт 10/15 км, свободный стиль
Спартакиада сильнейших России. Тюмень
10 февраля — спринт, классический стиль
11 февраля — скиатлон 20 км
13 февраля — 10 км, свободный стиль
14 февраля — командный спринт, свободный стиль
16 февраля — эстафета 4х7.5 км
17 февраля — масс-старт 50 км, классический стиль (женщины)
18 февраля — масс-старт 50 км, классический стиль (мужчины)
Чемпионат России. Малиновка
16 марта — спринт, свободный стиль
17 марта — скиатлон 20 км
19 марта — 10 км, классический стиль
20 марта — командный спринт, классический стиль
22 марта — эстафета 4х5/4х7.5 км
23 марта — масс-старт 30 км, свободный стиль (женщины)
24 марта — масс-старт 50 км, свободный стиль (мужчины)
Финал Кубка России. Кировск. Мини-тур
3 апреля — спринт, свободный стиль
4 апреля — пасьют 10/15 км, свободный стиль
6 апреля — 10/15 км, классический стиль
7 апреля — масс-старт 10 км, свободный стиль
Чемпионат России. Апатиты
13 апреля — масс-старт 50 км, классический стиль (женщины)
Чемпионат России. Мончегорск
14 апреля — масс-старт 70 км, классический стиль (мужчины)
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