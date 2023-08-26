Иван Якимушкин и Денис Спицов не стартовали на летнем чемпионате Тюменской области

Сегодня, 26 августа, прошли гонки на 15 и 8 км свободным стилем на летнем чемпионате Тюменской области — 2023. Лыжники Иван Якимушкин и Денис Спицов не стартовали в мужской гонке на 15 км.

Лыжероллеры. Летний чемпионат Тюменской области.

15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Евгений Белов — 25.59.00.

2. Андрей Парфёнов +1.04,8.

3. Виталий Алексеев +2.37,5.

Лыжероллеры. Летний чемпионат Тюменской области.

8 км, свободный стиль. Женщины

1. Алиса Жамбалова — 20.30,3.

2. Анна Хоботова +29,0.

3. Юлия Мясоедова + 39,0.

...

5. Ольга Якимушкина +1.05,2.

Напомним, ранее Иван Якимушкин сообщил, что выступит на летнем чемпионате Тюменской области. До этого спортсмен провёл сбор в Раубичах (Беларусь) в группе тренера Юрия Бородавко.