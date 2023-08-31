Дедушка Шарлотт Каллы трагически погиб в результате несчастного случая

В семье трёхкратной олимпийской чемпионки шведской лыжницы Шарлотт Каллы произошла трагедия. Вследствие несчастного случая погиб её дедушка, 86-летний Бенгт Калла.

Отец Каллы Пер-Эрик сообщил, что 15 августа Бенгт упал с балкона в отделении неотложной помощи медицинского центра в Оверкаликсе.

«Я так благодарна за всё, что мне удалось пережить с дедушкой, от начала до конца. Перед случившимся с ним было всё в порядке. Мы виделись, поговорили с ним о том, что он будет собирать морковь и картофель, когда вернётся. Осенью же он собирался на охоту на лося.

Мой дедушка вывел меня на лыжню и показал мне этот мир. Он следовал за мной на протяжении всей моей карьеры и был моим самым большим поклонником», — приводит слова Каллы Expressen.