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Легков: если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?

Легков: если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение, что российским спортсменам не следует бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в условиях отсутствия альтернативных соревнований. Лыжник подчеркнул, что пока не ясно, кто из российских атлетов сможет получить допуск на Игры, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«На собрании в четверг говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с ОКР. Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут на Олимпиаде. Но самое главное — уже будет завершён отбор, после которого не будет возможности выступать. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что глава ОКР Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».

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