Легков: если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение, что российским спортсменам не следует бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в условиях отсутствия альтернативных соревнований. Лыжник подчеркнул, что пока не ясно, кто из российских атлетов сможет получить допуск на Игры, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«На собрании в четверг говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с ОКР. Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут на Олимпиаде. Но самое главное — уже будет завершён отбор, после которого не будет возможности выступать. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что глава ОКР Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».