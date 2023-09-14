Поздняков: МОК необходимо отменить рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отменить рекомендации о допуске российских спортсменов на международные турниры. Глава ОКР отметил, что из-за этих рекомендаций большая часть российских атлетов не сможет принять участия в Олимпийских играх.

«Нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Мы это регулярно доводим до сведения наших коллег из Лозанны. Для участия наших спортсменов необходимо отменить пресловутые рекомендации, которые, как заявил один наш украинский коллега, были подготовлены на Украине и пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны. И будем с этим бороться со всей принципиальностью.

Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше. К этому мы и призываем наших коллег из Лозанны, из международных спортивных федераций», — приводит слова Позднякова ТАСС.