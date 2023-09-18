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Коростелёв стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на ЧР по лыжероллерам

Коростелёв стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на ЧР по лыжероллерам
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, 19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 20 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023. Коростелёв показал результат 48:24.7.

Лыжероллеры. Чемпионат России — 2023. 20 км, классический стиль.

Мужчины

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 48:24.7.
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — отставание 10.3 секунды.
3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +0:28.6.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +0:39.
5. Илья Порошкин (Республика Коми) +0:55.2.

Ранее сегодня, 18 сентября, состоялась гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом у женщин. Победу с результатом 43:36.1 одержала Анастасия Фалеева.

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